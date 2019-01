¡No lo vas a creer! Natti Natasha ‘denuncia’ que es víctima de bullying mientras trabaja | VIDEOS

Desde hace algunas semanas, Natti Natasha viene trabajando en las grabaciones de los videoclips de “IlumiNATTI”, el álbum que estrenará este 15 de febrero y que estará compuesto de 17 canciones; además, tendrá 2 invitadas de honor.

A través de su cuenta de Instagram , Natti Natasha ha compartido con sus seguidores algunas imágenes de lo está preparando y del arduo trabajo que viene realizando para lograr que su nuevo material discográfico le agrade a sus fanáticos y sea un éxito total.

Sin embargo, el último martes, Natti Natasha sorprendió a sus fans al ‘denunciar’, a través de unos videos, que es víctima de bullying mientras trabaja. La cantante dominicana bromeó respecto a lo duro que son sus labores como artista.

“Ya estamos listos, me tienen trabajando tempranito (risas)… ¡Bullying, me están haciendo mucho bullying!”, se queja inicialmente Natti Natasha. “… Más tarde les muestro quienes son para que vayan y me defiendan”, agregó.

La publicación de Natti Natasha tiene hasta el momento más de 154,000 ‘Me gusta’ y ya superó los 1,200 comentarios de sus seguidores, quienes aseguran que la defenderán de cualquier maltrato.