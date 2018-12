El cantante y expareja de Cardi B, Offset reveló su ‘deseo de cumpleaños’ en un video publicado en Instagram el viernes por la noche. Él expresó que espera poder retomar su relación y le pidió disculpas a la cantante.

Tras separarse a principios de mes, Offset envió un mensaje a la estrella a través de Instagram: “Estamos pasando por muchas cosas en este momento, muchas cosas en los medios de comunicación. Quiero disculparme contigo Cardi B. Te avergonzé, te volví loca”.

El rapero contuvo el llanto, pero no pudo evitar mostrarse muy sentimental al confesar su infidelidad: “Participe en una actividad que no debí y me disculpo. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Por romper su corazón, por romper nuestra promesa […] por ser un marido egoísta”.

Offset durante el video de Instagram señaló estar intentando mejorar y le volvió a ofrecer unas disculpas a Cardi B, alegando que aún la ama y que espera poder pasar Navidad con su hija.

“Mi deseo de cumpleaños es solo tenerte de vuelta”, ultimó Offset en Instagram.

El escándalo entre la pareja se suscitó cuando apareció un video de Offset con una mujer que no era Cardi B. Posteriormente la cantante se trasladó a Instagram para anunciar su separación.