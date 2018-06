Selena Gómez ha estado más activa de lo usual en redes sociales este último fin de semana, en Instagram y Twitter ha compartido una serie de imágenes de ‘ Back To You ’ y en su último tweet ha anunciado que el video se lanzará mañana.

Todo apunta a que 'Back To You' será un video más elaborado que los anteriores. Selena Gómez nos ha ido mostrando el estilo por imágenes, con lo cual podemos decir que se trata de algo retro, ya que incluso en algunas fotos se le ve con lentejuelas y plumas.

Las nueve fotografías de Instagram cuentan con subtítulos que aparentemente serían parte de la letra del single de Selena Gómez.

Se cree que el video podría tener un interés por hablar del romance que tuvo Selena Gómez con Justin Bieber , ya que se muestra a un chico rubio en las instantáneas con el mismo estilo de cabello que él. Esto no sería algo nuevo entre los artistas, ya que cantantes como Calvin Harris y The Weeknd lo han hecho previamente con sus exs.

Inclusive los seguidores de Selena Gómez empezaron a cuestionarse por Instagram si se trataba de Justin Bieber o no.

Sin embargo, el tema de Selena Gómez ‘ Back To You ’ es de la banda sonora de '13 Reasons Why 2’ de la cual es productora ejecutiva y recientemente ha lanzado la segunda temporada . Pero declaró a Zane Lowe, que esta canción no solo se ajustaba al argumento de la serie, sino que es algo personal.

Selena Gómez también ha dicho "Quiero que sea un mensaje hermoso de una manera realmente complicada pero muy divertida. Pero creo que ' Back to You ' fue más de mi proyecto especial que quería dar a la temporada 2".

Si se trata también de un tema personal, ¿ Selena Gómez estará enviando algún mensaje entre líneas?.

