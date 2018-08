Chris Hemsworth cumplió 35 años este 11 de agosto. El actor australiano lo disfrutó al lado de su esposa Elsa Pataky y sus tres hijos. El popular 'Thor' recibió miles de mensajes de amor por su día de sus seguidores en Instagram. Pero quien también se hizo presente con un video es Dwayne Johnson, mejor conocido como 'La Roca'.

El actor que interpreta a Hobbs en la saga 'Rápidos y Furiosos' grabó un extenso mensaje en Instagram que incluyó una original canción de cumpleaños y una reveladora confesión. La Roca se encontraba entrenando en su gimnasio cuando decidió enviarle el mensaje a Chris Hemsworth.

"Feliz cumpleaños a Thor, tu eres el mejor de los Chris, después de Evans, Pine y Pratt", cantó La Roca en el video de Instagram, en alusión a los actores Chris Evans, Chris Pine y Chris Pratt. El actor no se quedó ahí y continuó.

La Roca a Chris Hemsworth La Roca a Chris Hemsworth

"Feliz cumpleaños, tú hermoso hijo de p--- Chris Hemsworth. Te envío mucho amor (...) Espero trabajar contigo pronto, hablaremos pronto. Feliz cumpleaños. Tú eres el número cuatro", dijo entre risas La Roca en el video de Instagram.

La Roca a Chris Hemsworth

Pero eso no fue todo. En la descripción del video que publicó en redes sociales y que ya cuenta con más de un millón de reproducciones, La Roca escribió una divertida broma en honor al cumpleaños de Chris Hemsworth.

"Feliz cumpleaños, tu hermoso alien. Muchas personas en el mundo están agradecidas porque naciste. Yo no soy uno de ellos. Disfruta de tu cumpleaños con la ohana (familia), mi hermano. Te veo en el camino", se lee en el mensaje de Instagram de Dwayne Johnson.

CHRIS RESPONDE

Chris Hemsworth no dudó en compartir en sus propias redes sociales el divertido mensaje de La Roca. "Si alguien iba a darme las noticias de ser el menos favorito de los Chris, estoy feliz de que seas tú y pongo la canción que me trajo alegría. Además, después de ver este video, mis hijos me dijeron: "Papá, eres el amigo de Jumanji!" Así que posiblemente piensan que soy cool. Ellos te esperan en cada uno de sus cumpleaños de los próximos años", se lee en el mensaje de Instagram.

Chris Hemsworth responde a La Roca Chris Hemsworth responde a La Roca

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.