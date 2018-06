Instagram viral: Carlos Vives visitó a mujer que había sido atacada por su esposo [VIDEO y FOTOS]

El cantante colombiano Carlos Vives , como se puede ver en su cuenta de Instagram , realizó una visita a una mujer que había sido violentada por su pareja hace un tiempo. Tal como relatan varios medios del país cafetero, ella terminó siendo atacada con ácido sulfúrico cuando su esposo tuvo un arranque de celos.



La fémina, llamada Consuelo Córdova, había optado por terminar con sus días debido a que su recuperación resultaba muy complicada. Como último deseo, ella pidió conocer al papa Francisco, quien le hizo cambiar de parecer .

"Gracias a Dios se pudo dar este milagro. Me abrazó. Estoy feliz, le dije que me iba a hacer la eutanasia, que me ayudara, y me dijo que no, que no iba a hacer eso. Me aseguró que yo era muy valiente y muy linda", contó la mujer, la cual admira profundamente a Carlos Vives .



Al conocer este detalle, el artista le hizo una visita sorpresa . Carlos Vives no solo pasó un rato ameno con Córdova, sino que también le llevó una serenata y un disco autografiado. Todo ello se pudo ver en un video que él difundió en Instagram .

"Hoy tengo tiempo para compartir con alguien que necesita mucho amor y mucho apoyo. Le han hecho muchas entrevistas, le han tomado muchas fotos, mucho sensacionalismo y de aquello nada. Vamos a unirnos para ayudarla", escribió Carlos Vives en la publicación de Instagram .



El clip, que tiene un día en la plataforma social, cuenta con más de 180 mil reproducciones. Teniendo en consideración que Carlos Vives posee más de 4,3 millones de seguidores en Instagram , esta cifra puede subir.