Instagram viral: Emily Ratajkowski negó estar embarazada luego de subir esta curiosa foto con una fruta

Es algo normal que Emily Ratajkowski acapare las portadas de los medios por sus picantes publicaciones en Instagram, en las cuales luce sus voluptuosos atributos en ropas transparentes o muy ajustadas y pequeñas. Pero hay ocasiones en las que ello no es así.



Como ejemplo para describir esto podemos mencionar su reciente matrimonio en secreto con el actor y productor Sebastian Bear-McClard. Los usuarios solo supieron que Emily Ratajkowski había dado el 'sí' cuando colgó una serie de imágenes en Instagram.



Luego de que ello ocurriese, no fueron pocos los que empezaron a cuestionarse sobre la naturaleza secreta de la ceremonia. ¿Acaso Emily Ratajkowski estaba embarazada?



RESPUESTA

El tema se mantuvo yendo y viniendo en distintos grupos de redes sociales dedicados a Emily Ratajkowski. Sin embargo, el 'reventón' se dio hace poco con la publicación de una foto en la cuenta de Instagram de la joven.



En esta se puede ver a Emily Ratajkowski sosteniendo una fruta mientras se encuentra en la rama de un árbol. Esto por sí solo ya había puesto a pensar algunos, pero la descripción fue el detonante.

"Bearing fruit", escribió Emily Ratajkowski en el post de Instagram. Ello podría traducirse como "llevando fruta" o "dando a luz fruta". Fueron más de 3 mil los comentarios que la modelo recibió por parte de su hinchada, viéndose muchos relacionados a una gestación.



Fue así que, posiblemente cansada, Emily Ratajkowski envió un fuerte mensaje. "No estoy embarazada. Yo estaba en un árbol sosteniendo fruta. Los mensajes en Instagram no son fáciles de encontrar. Este me pareció el correcto. Estaba alumbrando un fruto", indicó.