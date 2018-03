Instagram viral: Kim Kardashian y su post por el Día de la Mujer que encantó a más de 2 millones de usuarios

El 8 de marzo se conmemoró el Día de la Mujer, fecha que fue aprovechada por muchas celebridades para enviar manifiestos y saludos a las féminas en todo el mundo. Una de ellas fue Kim Kardashian, quien usó su cuenta de Instagram para publicar un post.



En la imagen que difundió, la socialité aparece con sus hermanas Khloé y Kourtney Kardashian. "Feliz Día Internacional de la Mujer", puso Kim Kardashian como pie de la foto que subió a Instagram.



El post de la pareja del rapero Kanye West se hizo de más de 2 millones de likes y fue comentado unas de 17 mil veces. Varios usuarios de la mencionada plataforma sociales hicieron recíprocos los saludos a Kim Kardashian y sus mediáticas hermanas.



Hay que mencionar que hace poco Kim Kardashiancreó alboroto entre sus hinchas por lucir el cabello de color rosado. Algunos de sus haters no tardaron en echarle barro con ventilador, afirmando que ella solo estaba usando una peluca.



"No lo entiendo. ¿Por qué iba a mentir acerca de usar una peluca? Este es mi cabello. No hay peluca. Me he pintado el cabello, chicos. No sé porque piensan que es algo muy loco", respondió Kim Kardashian a través de Snapchat.



