Maluma es un conocido admirador de la belleza femenina y en medio de su ajetreada agenda se da un tiempo para apreciarla a como dé lugar, mas aún si se trata de alguien con quien se le ha vinculado en el pasado.



Se trata de Belinda, quien compartió en Instagram una sensual fotografía suya en topless que forma parte de la portada de la revista Harper’s Bazaar en español, la cual generó cientos comentarios y ‘Me Gusta’ de sus seguidores, incluido Maluma.



Hasta el momento Maluma no ha comentado respecto a su ‘like’ en la foto de Belinda, pese a que no la sigue en Instagram. ¿Será acaso que el ‘Pretty Boy’ no puede sacar de su mente a la bella intérprete mexicana?



Maluma se vuelve loco con candente topless de Belinda en Instagram Maluma se vuelve loco con candente topless de Belinda en Instagram

Mientras tanto, Maluma pasa por uno de los mejores momentos de su carrera tras ser elegido para cantar uno de los temas del Mundial Rusia 2018, el lanzamiento de su videoclip ‘El Préstamo’ y la gira promocional de su nuevo álbum F.A.M.E. que ya comienza.

Maluma - El Préstamo (Official Video)

