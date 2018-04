Instagram viral: Maluma se reunió con Pharrel Williams... ¿Se viene una nueva canción de ambos?

¿Qué se traen entre manos? Una foto de Maluma y Pharrell Williams que ambos compartieron en sus cuentas de Instagram viene causando revuelo entre sus seguidores, ya que muchos han empezado a especular sobre si se trata de una simple visita amical o una posible colaboración.



El reggaetonero colombiano aprovechó su visita a Los Ángeles en el marco de su gira F.A.M.E., con la que recorre Estados Unidos, para reunirse con el rapero y productor estadounidense, encuentro del que presumió en sus redes sociales.

“Tranquilos. Great things are coming. Thank u for the inspiration @pharrell!! (Tranquilos. Grandes cosas están por venir. ¡¡Muchas gracias por la inspiración!!", escribió Maluma en Instagram, adjuntando una fotografía donde aparece junto a Pharrell Williams.



El intérprete de ‘Happy’ hizo lo propio y compartió la misma foto con sus seguidores de Instagram y únicamente comentó: “Medellín está en Los Ángeles”. Esto hizo que los admiradores de ambos se pregunten: Si graban un tema juntos, ¿será en español o inglés?

Estas especulaciones se acrecentaron gracias a un video que Maluma publicó en su Instagram Stories. “Estamos aquí en L.A., acabamos de tener un momento increíble con Pharrell (Williams). Gracias hermano, gracias por la inspiración. Es un honor”, se le oye decir.



Sea cual sea el resultado, estamos seguro que lo que Maluma se trae entre manos con Pharrell Williams será un éxito, tal como su versión en español de Colors , creación de Jason Derulo elegido por Coca-Cola como su tema oficial del Mundial Rusia 2018.

