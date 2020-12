El reconocido actor Gabriel Soto se ha visto involucrado en un escándalo mediático luego que en redes sociales se difundiera un íntimo video suyo.

Una de las últimas en manifestarse sobre el tema fue Irina Baeva, pareja del actor de melodramas como “Mi marido tiene más familia”, quien tras ser abordada por la prensa pidió respeto para la difícil situación que vive el artista.

Asimismo, la actriz de origen ruso solicitó respeto por las hijas de su novio. Pero fue justamente por esa petición que en redes sociales la cuestionaron y le recordaron lo polémico que ha sido su noviazgo con Gabriel Soto.

“No chicos, lo único que tengo que decir al respecto es que no fue en mi año. Gabriel tiene todo mi apoyo y confianza, lo único que me gustaría pedirles es respeto ante un tema tan delicado porque hay dos niñas de por medio, es lo único, no me voy a incluir en un tema que no fue en mi año”, expresó la artista la prensa.

En el video de las declaraciones publicado en el Instagram oficial de “Suelta la Sopa”, los usuarios cuestionaron duramente a la rubia.

“Ella cuando se metió en la relación de Geraldine no pensó que habían 2 niñas en medio”, “Pero nunca pensó en las niñas cuando se metió en el matrimonio de Geraldine. No le queda el papel de seria, “Jajajaja respeto y conoce lo que eso significa, acaso ella respetó que estaba casado”, fueron algunos de los comentarios que se generaron en Instagram en contra de Irina.

Por su parte, Soto publicó un video en Twitter y expresó que lo siguiente: “Me hago completamente responsable de este tema, y quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación todo su apoyo para tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y comprensión muchas gracias, y cuídense mucho”.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas bromea tras entrevista con Gabriel Soto

Sheyla Rojas bromea tras entrevista con Gabriel Soto |