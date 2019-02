Irina Baeva se pronuncia tras revelaciones de Geraldine Bazán: “La verdad absoluta nadie la tiene”

Geraldine Bazán decidió compartir un video en su cuenta oficial de YouTube el último martes en el cual contó su versión de cómo descubrió la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva , luego de que la pareja ofreciera una entrevista a una revista mexicana en la que contaron detalles de su historia de amor.

Sin duda, el contenido del clip que grabó Geraldine Bazán —en el que detalló cómo fue que Gabriel Soto le negó, en más de una oportunidad, que mantenía algún tipo de relación con Irina Baeva y cuando por fin lo aceptó, indicó que la veía “de vez en cuando” pues era un “consuelo”— generó la reacción de los involucrados.

Es así que Gabriel Soto no pudo evitar ser consultado al respecto y en una entrevista con el programa “De Primera Mano” indicó que no había podido ver el video pero lo único que iba a decir es que “en una historia siempre hay dos versiones y mi versión me la prefiero callar por respeto”.

Irina Baeva no se quedó atrás y, pese a que no ha ofrecido declaraciones a ningún medio, utilizó su cuenta de Instagram para compartir un comunicado con el que, en su “derecho a réplica”, le respondió a Geraldine Bazán, señalando que respeta la “versión e interpretación de cada persona”.

“La verdad absoluta nadie la tiene. Y por mi parte jamás se escuchará acusación alguna o señalamiento hacia nadie, y no es porque no se tenga nada que decir, sino por el simple hecho del respeto hacia mi persona, mi privacidad y respeto hacia todos los involucrados”, indicó inicialmente Irina Baeva en el extenso texto.

“Si en este momento, dicha situación me señala como ‘la mala del cuento’ con la frente en alto se acepta sin culpar a terceros. Confío plenamente en que el tiempo y la vida pondrán las cosas en su lugar sin necesidad de ser etiquetada como la víctima o el verdugo”, agregó la actriz y modelo rusa de 26 años.

Irina Baeva indicó que en este momento su “cuerpo, mente y alma” están concentrados en su “carrera, trabajo, crecimiento como ser humano, el amor y bienestar de quienes realmente me importan: mi familia, mi pareja, seres queridos, amigos y a mi público”.

Finalmente, la actual pareja de Gabriel Soto, manifestó que “sin más que agregar, agradezco a todos su tiempo e interés. Y solo pido que todo el uso de información se maneje con respeto para todos los sujetos involucrados. Hoy paso la página y comienza un nuevo capítulo”.