Isaac Kappy, actor que participó en “Breaking Bad”, fue hallado muerto en Arizona

El actor estadounidense Isaac Kappy, quien participó en la serie de televisión "Breaking Bad ", se quitó la vida a los 42 años al lanzarse de un puente en Arizona luego de alegar "no haber sido un buen hombre", confirmaron fuentes oficiales este miércoles.

"El 13 de mayo de 2019, a las 07:26 horas, recibimos una llamada desde la Interestatal 40, en dirección este, en Transwestern Road (milla 185), por un individuo que se tiró desde el puente de la carretera de Transwestern a la Interestatal 40", indica el comunicado de la Policía.

El informe menciona que un hombre identificado como Isaac Kappy, de Albuquerque, Nuevo México, se lanzó del puente y fue atropellado por un automóvil, por lo cual murió en el acto.

Según TMZ, varios transeúntes intentaron detenerlo sin éxito. Las autoridades estatales dieron por cerrada la investigación, tras confirmar que se trató de un suicidio.

Cabe señalar que horas antes, Isaac Kappy había publicado en Instagram una carta en la que confesaba haber reflexionado sobre el uso de drogas, alcohol y algunas características de su personalidad, además de reconocer que había sacado provecho de algunas personas cercanas a él.

"Confieso desde mi arrogancia que estas revelaciones no habían llegado antes. Ya ven, yo creía que era una buena persona. Yo no he sido un buen hombre. En realidad, he sido una mala persona toda mi vida", se lee en el último texto compartido por el actor.

Isaac Kappy pidió perdón a quienes confiaron en él y a "Jesús", por haberle "fallado de nuevo". Por lo cual, aseguró que había encontrado oscuridad en su interior y que no merecía la luz de "Dios".

Isaac Kappy se convirtió en una de las figuras más polémicas de Hollywood por sus incendiaras declaraciones en redes sociales.

De acuerdo con el portal especializado en audiovisuales IMDb, Isaac Kappy también participó en los filmes "Fanboys" (2009) y "Terminator Salvation" (2009).

La famosa serie estadounidense "Breaking Bad" (2008-2013), que en español se traduce como "volviéndose malo", fue ambientada y producida en Albuquerque, Nuevo México, y se caracterizó por poner a sus personajes en situaciones que aparentemente no tienen salida.



Fuente: EFE