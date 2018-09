Isabel Pantoja se pronuncia tras confesiones de Chabelita sobre su relación | FOTOS

Chabelita , hija de la cantante Isabel Pantoja , concedió una entrevista a la revista Lecturas donde realizó fuertes confesiones sobre los difíciles momentos que atravesó desde que su madre se viera involucrada en una denuncia de evasión de impuestos, la cual la llevó a la cárcel por dos años.

En la portada de la revista aparece Mila Ximénez e Isabel Pantoja abrazadas mientras el titular señala: “A mi madre le he dado todo, hasta dinero”.

Esto se debe a que, durante la entrevista, la hija de Isabel Pantoja (22) dijo haberle dado todo el apoyo a su madre pese a su distanciamiento. “Le he dado todo lo que tenía, en todos los aspectos, cuando nadie lo ha hecho”.

Asimismo, Chabelita recordó el día que su madre, Isabel Pantoja, entró a la cárcel como “lo peor que ha pasado”, pues pensaba que no lo superaría, pero entró a “Supervivientes” y para ella fue como un ‘escape’.

Sin embargo, la extensa entrevista que brindó Chabelita parece no haberle agradado a su madre quien en un enlace telefónico al programa ‘Sálvame’ señaló: “Le he tratado de dar una buena educación -como a mi hijo- y he sufrido muchísimo todo lo que le está pasando, porque yo no acepto la vida que está tomando… Yo le voy a reñir, aunque tenga 22 años y ella lo sabe”.

Acerca de su participación en un reality, Isabel Pantoja no mostró ninguna molestia porque al menos sabe dónde está. “Estoy tranquila que mi hija esté allí”.