En el 2014, Isabela dio su salto a la televisión tras dar vida a CJ Martin en la popular serie “100 Cosas Que Hacer Antes De Ir Al Instituto” (100 Things to Do Before High School). Tras ello, consiguió un papel en la película de “Splitting Adam” y en “Legends of the Hidden Temple: The Movie”. (Foto:@isabelamoner)