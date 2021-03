Hace unas semanas, Isabella Castillo confirmó que había dado positivo a COVID-19 tras iniciar las grabaciones de la nueva serie “Malverde: el santo patrón” de Telemundo. La cubana informó a través de sus redes sociales los síntomas que tuvo y luego dio la gran noticia que había superado la enfermad, sin embargo, las secuelas quedaron.

La recordada ‘Diana Ahumada’ de “El señor de los cielos” contó que le habían diagnosticado neurocovid debido a que sufría episodios de psicosis, alucinaciones y perdida de memoria. Esta situación generó mucha alerta por parte de sus fans y tras pasar los 14 días de aislamiento obligatorio, la actriz confirmó que había superado la enfermedad.

Isabella Castillo pensó que todo volvería a la normalidad, sin embargo, las secuelas se comenzaron hacer presentes y un terrible dolor físico la comenzó aquejar. Ella pensaba que aún seguía con los síntomas de la COVID-19, pero su médico le dijo que esto se trataba de los problemas post virus.

LAS SECUELAS DEL COVID QUE HACEN LLORAR A ISABELLA CASTILLO

A través de su cuenta de Instagram, Isabella Castillo contó que luego de superar la enfermedad, comenzó a sentir terribles dolores físicos y hasta le fue difícil poder levantarse de la cama.

“Dejando a un lado los problemillas de memoria y los bajones de energía que te quedan después del covid, me empecé a dar cuenta de que era un dolor físico muy, muy fuerte y cada día me iba poniendo peor y me iba poniendo peor. No podía mover el cuello, no podía agarrar las cosas hasta que ayer [refiriéndose al viernes] ya no me podía ni parar de la cama. Era tanto que no podía moverme, no podía textear, una cosa desesperante”, compartió la esposa del actor chileno Matías Novoa a través de Instagram.

Tras ser revisada por un doctor, la actriz fue diagnosticada de un tipo de neuropatía, una enfermedad del sistema nervioso.

“Tienes la misma sensación como si tuviera fibromialgia o artritis y por eso he estado tan desesperada hasta ayer que ya estallé en llanto y no podía más”, reveló la cubana.

El médico que la revisó le dio medicamentos que son para contrarrestar los dolores de las articulaciones, los huesos y desinflamar todo, así que dijo que ya se estaba sintiendo mejor después de consumir estas medicinas.

La actriz, que deberá estar bajo tratamiento médico durante las próximas semanas, pidió a sus seguidores no bajar la guardia ante esta compleja enfermedad una vez que se ha superado ya que, como subrayó, “las secuelas del covid no son un mito, pasan muy a menudo y a veces por no prestarles atención terminamos con algo mucho más grave”, recalcó.

“En mi caso esta es la secuela más fuerte que me ha dejado, pero en el caso de otras personas son cosas más difíciles todavía, más complicadas, por eso es muy importante después de que hayan tenido covid revisarse, hacerse análisis, estar pendiente, escuchar a su cuerpo y estar arriba de cualquier cosa que sientan en ese momento”, recomendó la actriz.