El cantante J Balvin realizó un video de Instagram para referirse a su salud mental tras varias semanas de mantenerse alejado de las redes sociales.

Según detalló el intérprete de “Amarillo” y “Agua”, él ha preferido distanciarse del mundo cibernético para enfocarse en su recuperación tras ser diagnosticado con ansiedad y depresión.

“Sé que he estado perdido en las redes, pero, como todo ser humano, he tenido mis pruebas y en este caso otra vez me dio la ansiedad y un poco de depresión”, señaló el colombiano a través de un historial de Instagram.

“No me gusta actuar y no me gusta estar fingiendo sobre la felicidad o que todo está perfecto porque soy un ser humano como cualquiera. Soy frágil y vulnerable... Quiero agradecerles (a mis fans) por estar conectados conmigo y quiero decirles que los amo mucho y que cuando pase la tormenta estaré más por aquí (en las redes sociales) haciendo chistes”, añadió.

En septiembre de este año, J Balvin fue uno de los escogidos por la revista Time para el listado de las 100 personas más influyentes del mundo. El mismo músico celebró la elección mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Solo agradecimiento. Desde Medellín, Colombia, un simple soñador. Logramos llegar a las 100 personas más influyentes del mundo”, dijo en ese entonces.

