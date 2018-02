J Balvin habla claro de su depresión y explica por qué se debe ir al psiquiatra [VIDEO]

El cantante colombiano J Balvin ha vuelto a ocupar portadas de los diarios digitales y esta vez no ha sido por alguna nueva canción o videoclip. En una entrevista habló abiertamente de la depresión que ha enfrentado y sobre sus visitas al psiquiatra. Además, utilizó sus redes para romper el prejuicio que se tiene hacia los psiquiatras.

Fue durante una entrevista de radio al programa Canal 1 que J Balvin habló sobre la depresión que él enfrentó hace cinco años. “Hay que dejarla de ver como si fuera algo de locos, finalmente nos pasa a todos. Hay que entender que hay desbalances químicos, algunos son emocionales. Cuando es muy a fondo, es químico y hay ayuda profesional para eso”, mencionó en la entrevista.

Ya se había hablado de la depresión de J Balvin, incluso su papá contó cómo inició este trastorno de su salud mental. "Estaba muy cansado de los shows que hacía todos los días y la mamá de su novia lo llevó donde un médico que le aplicó una inyección de 3 horas en un minuto y eso le reseteó el cerebro, lo descompuso y lo enloqueció".

J Balvin mencionó en la reciente entrevista que sigue tomando algunos medicamentos psiquiátricos y aclaró en su cuenta de twitter que sufrió de depresión hace cinco años:

J Balvin aclara que sufrió de depresión hace cinco años J Balvin aclara en twitter que sufrió de depresión hace cinco años

Y en su cuenta de Instagram, J Balvin grabó un video en el cual explica que la depresión “es algo que tiene un fondo que es un desbalance químico. Para eso necesita ayuda profesional: psiquiatra. Cinco años atrás, cuando tuvo mi primera depresión, yo decía que no iba a ir a psiquiatra porque pensaba que era para los locos. Hasta que fui y me ayudó muchísimo. Hay que dejar ese tabú de que es para los locos, que tú no estás solo y vamos pa’ lante”.

J Balvin explica por qué se debe ir al psiquiatra

