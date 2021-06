“Querido Río”, con ese mensaje en su cuenta de Twitter, el cantante colombiano J Balvin confirmó la llegada de su primogénito junto a la modelo argentina Valentina Ferrer. Los seguidores felicitaron al artista urbano y le desearon lo mejor a la pareja en esta nueva etapa.

La pareja ha preferido mantener en reserva la mayor parte de su periodo de embarazo, por lo que han sido pocas las veces en que la actriz Valentina ha publicado una fotografía del avance de su gestión.

Querido Rio 🙏 — J BALVIN (@JBALVIN) June 27, 2021

Según el diario El Colombiano de Medellín, el pequeño Río habría nacido en la ciudad de Nueva York. Como se recuerda, la exreina de belleza y el reggaetonero brindaron en exclusiva una entrevista a Vogue México donde confirmaron la noticia sobre la pronta llegada de su bebé.

“Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, señaló.