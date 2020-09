Muchos recuerdan a Jaqueline García Delgado, más conocida como Jackie García, por su participación en las telenovelas “Locura de Amor”, “Mi pecado” y “Una familia con suerte”. La también presentadora de televisión dejó de trabajar en la pantalla chica hace algunos años para llevar una vida muy tranquila trabajando como secretaria.

Y es que no es fácil ser un actor de televisión. Más allá de ser perseguido siempre como la farándula de cualquier país, a veces los trabajos son muy demandantes para los intérpretes, que incluso han admitido en varias ocasiones ser absorbidos por los constantes proyectos que tienen que grabar y estar a la altura de las expectativas.

Por otro lado, también existen muchos actores que son recordados con cariño por sus fans, pero sus papeles no fueron lo suficientemente importantes como para catapultarlos a la fama o tuvieron que dejar el mundo de la actuación para priorizar otras cosas como sus propias familias.

Este fue el caso de Jackie García, quien decidió alejarse de las cámaras para vivir su etapa como madre primeriza. ¿Qué pasó con ella luego de este descanso? La actriz ha contado su experiencia de como fue decirle adiós a la televisión, sus propios motivos y como estaría planeando volver al mundo del entretenimiento cuando acabe la pandemia.

JACKIE GARCÍA, LA ACTRIZ QUE HOY TRABAJA COMO SECRETARIA

La actriz Jackie García nació en La Habana, Cuba, un 19 de febrero de 1975, y se mudó a México cuando tenía solo 21 años para asistir al Centro de Capacitación Artística de Televisa, firmando así un contrato de exclusividad con la compañía. Tendría su primer papel en la televisión en 1999 con la telenovela “Locura de Amor”.

En ella interpretó a Priscilla Beltrán del productor Roberto Gómez Fernández y un año más adelante sería parte del elenco principal de “El juego de la vida”. En el 2002 participaría en episodios de “Mujer, Casos de la Vida Real" y con el tiempo incluso viajaría a Miami para grabar telenovelas como “Rebeca".

“Yo empecé a estudiar en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa) en 1997 y en el 99 ya comencé a trabajar y tuve que dejar la escuela. Ni me gradué. Y ya no paré de trabajar nunca hasta la última telenovela que hice”, comentó Jackie en una entrevista para la revista People en Español desde Miami.

Ella recuerda que tuvo miedo e inseguridad sus primeros años como actriz porque se encontraba lejos de su hogar. A pesar de todo, siguió actuando hasta el 2013, con una corta pero fructífera carrera y decidió hacer una pausa. ¿El motivo? Había nacido su primera hija, y ella quería dedicarle todo el tiempo que pudiera.

Al principio decidió quedarse en México y consiguió desempeñarse como empresaria mientras mantenía a su hija. Luego de su separación, volvió a Estados Unidos hace algunos años y reconoció que las oportunidades de actuación en Miami escaseaban, tal como indicó Univision.

Como no había terminado sus estudios, decidió encontrar un trabajo de oficina como secretaria y retomar sus estudios universitarios. “Estoy llevando una vida totalmente diferente a la que llevaba. Es una vida un poco más monótona que cuando era actriz, pero no me desagrada tampoco”, puntualizó.

Antes ella viajaba mucho y tenía una vida muy agitada, pero hoy en día vive en la rutina de su trabajo y sus estudios. Sin embargo, ella no se ha olvidado de su pasado en la pantalla chica y espera que en algún momento, cuando acabe la pandemia, pueda regresar a actuar en alguna serie de televisión, telenovela o película.

