Martín Fuentes, esposo de Jacky Bracamontes, denunció en redes sociales una presunta negligencia médica durante una atención en un hospital de Miami, donde se encuentra de vacaciones junto a su pareja e hijas.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, Fuentes señaló que su oído le dolía y pese a intentar varias ‘trucos’, no podía destaparlo. “El oído me dolía, tenía como agua. Le metí todas las cosas que hay en la farmacia. Me eché gotas, me eché una espuma”, contó.

Al ver que nada hacía efecto, decidió ir al hospital para solucionar el problema. “Fui al Monte Sinaí y un ‘brillante doctor’ me empieza a limpiar y me dice: ‘está tapado el oído’”, agregó sobre la situación que vivió.

Es así que el médico le rompió el tímpano. “Me empieza a sangrar el oído y me duele mucho. Cuando ya estaba oyendo bien, ya no oí nada. Le digo: ‘no puedo oír, regrésalo como estaba antes’”, señaló el piloto de autos al médico.

En dicho momento llegó el jefe de urgencia y le dice que “creen que perforaron su tímpano”. Fuentes afirma estar realmente preocupado por la situación y que tomará cartas en el asunto.

Además, el esposo de la actriz mexicana acudió a especialistas para recibir un mejor diagnóstico y someterse al tratamiento que requiera.

