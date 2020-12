El domingo 6 de diciembre falleció el empresario mexicano Jaime Camil Garza , padre de los actores Jaime e Issabela Camil. Era considerado uno de los hombres más adinerados y queridos de México, lamentablemente perdió la vida luego de estar internado en un hospital a causa de un problema vesicular que se le complicó.

Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados y esposo de Issabela Camil, confirmó la noche del domingo el deceso del empresario , a quién describió como “uno de los hombres más simpáticos, cariñosos y carismáticos de México”.

El empresario mexicano falleció debido a un virus que entró por su vesícula (Foto: Sergio Mayer Bretón/ Instagram)

De acuerdo con la revista TVyNovelas, Jaime Camil Garza estaba en un estado delicado de salud debido a un virus que entró por su vesícula. Se encontraba internado en un hospital de Acapulco y luego fue trasladado por su familia a un nosocomio ubicado en Santa Fe, en la Ciudad de México.

Los doctores no creyeron conveniente su traslado debido a su delicado estado de salud. Una vez instalado en el hospital de la capital de México, el empresario Jaime Camil Garza no pudo más y los especialistas no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

¿Quién fue Jaime Camil Garza?

Jaime Federico Camil Garza fue uno de los empresarios más adinerados y populares de México, también es el padre del reconocido actor Jaime Camil e Issabela Camil. Posee fuertes conexiones en el mundo de la consultoría, la política y la industria del entretenimiento.

A lo largo de su vida, el empresario siempre ha estado rodeada de celebridades, famosos del espectáculo, propietarios de grandes compañías y personalidades muy influyentes en la política. En varias ocasiones se le vio en publicaciones del jet set mexicano mostrando sus propiedades y lujos.

Según el portal Swiss Leaks, a Camil Garza se le relaciona con la familia Bush en los Estados Unidos y fue uno de los primeros inversionistas que apoyo en su carrera a Luis Miguel.

Jaime Federico Camil Garza fue uno de los empresarios más adinerados y populares de México (Foto: Infobae)

En el 2013 estuvo involucrado en un escándalo, cuando fue mencionado como el consultor que presuntamente pagó sobornos en nombre de la compañía alemana Siemens a la compañía petrolera nacional de México, Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, Jaime Camil rechazó en su momento todas las acusaciones en su contra alegando que sus vínculos con el banco HSBC eran por su relación de amistad cercana al dueño del banco.

Otras fuentes señalan que Camil Garza le prestó dinero a Luis Miguel para saldar una deuda que tenía el cantante con el fisco mexicano. Desde ese momento, ambas familias forjaron una gran amistad, a tal punto que el mismo Luis Miguel le decía papá a Jaime Camil Garza.

Sin embargo, todo cambió cuando “el Sol de México” tuvo una relación sentimental con Issabella Camil. Después de finalizar la relación con Issabella, Luis Miguel se alejó de la familia Camil a pesar del apoyo que recibió, por lo que fue un capítulo oscuro dentro de la familia.

Jaime Camil Garza es padre de los actores Jaime e Issabela Camil (Foto: Jaime Camil/ Instagram)