Jennifer Aniston siempre es consultada por su figura y su bien cuidada imagen personal, ya que, pese a tener 52 años, mantiene su joven apariencia. Sin embargo, no todo es dieta estricta y mucho ejercicio, de vez en cuando, la actriz se da ciertos gustos para controlar la ansiedad.

En una reciente entrevista con la revista InStyle, la actriz que dio vida a ‘Rachel Green’ en la serie “Friends” sorprendió al confesar que, en ocasiones, recurre a la comida chatarra para calmar el estrés.

En esos momentos de debilidad, se permite comer una sola papa frita para calmar su ansiedad. “Generalmente soy muy buena con eso. Puedo comer sólo un M&M o una patata frita. Y sí, ya sé que me hace sonar repelente”, confesó.

Lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas. Según confesó en la misma entrevista, no ha renunciado por completo al consumo de alcohol, pero prefiere mantenerse alejada de lo que ella llama “bebidas exóticas”.

“Si alguien me pregunta si quiero un lo que sea con arándanos, coco, pepino o algo así, siempre digo que no. Aunque cuando me mudé, mucha gente me regaló una suscripción para recibir distintos tequilas cada mes, así que si vienes a mi casa puedes pedir casi cualquier cosa, porque tengo una bodega muy bien abastecida”, señaló Aniston.

