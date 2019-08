Jennifer Aniston y su gran regreso a la televisión con “The Morning Show” | FOTOS Y VIDEO

La actriz Jennifer Aniston vuelve al ruedo con “The Morning Show”, la nueva producción de Apple TV, donde compartirá roles con Steve Carell y Reese Whiterspoon. La serie liberó su primer tráiler este lunes.

“The Morning Show” narra la historia de un programa matutino de televisión que enfrenta una crisis luego de que ‘Mitch’ (Steve Carrell), es despedido tras ser acusado de acoso sexual.

Por su parte, ‘Karen Kessler’ ( Jennifer Aniston), quien no había tenido mayor trascendencia en el programa, trata de mantener a flote el espacio televisivo; sin embargo, su continuidad se ve amenazada por la presencia de una bella reportera 'Bradley Jackson' (Reese Whiterspoon).

Una de las primeras escenas del tráiler muestra a Steve Carell notablemente molesto al enterarse de su despido del programa. "Mi vida acaba de terminar sin una buena razón", se le oye decir mientras rompe una televisión.

Asimismo, el material audiovisual muestra al personaje de Jennifer Aniston experimentando diversas emociones, que van desde el nerviosismo hasta una crisis nerviosa. Hasta el momento no hay fecha de estreno de esta producción de Apple, pero se sabe que llegará a la plataforma a finales de año.

La serie está basada en el libro del periodista Brian Stelter “Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV”. Apple anunció la producción del programa en 2017, con dos temporadas confirmadas, lo que da un total de 20 episodios.