Jennifer Lawrence le pide esto a sus pareja antes de tener intimidad [VIDEO y FOTOS]

La actriz Jennifer Lawrence hizo unas revelaciones en una reciente entrevista con The Sun que dejaron a más de uno con la boca abierta y pensando toda la noche. Resulta que la rubia afirmó que son contadas las veces que tiene intimidad por temor a los gérmenes.



“No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes”, indicó Jennifer Lawrence en la mencionada conversación. En esta línea, la protagonista de la saga de The Hunger Games recordó haber pedido algo muy especial a sus parejas antes de un encuentro.



“Si repaso mi pasado sexual, solo he intimidado con novios serios. Y siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es peligroso", dijo Jennifer Lawrence a The Sun.



La famosa de Hollywood, quien ya pasó 27 calendarios, ha estado con Darren Aronofsky, Nicholas Hoult y Chris Martin, vocalista de la conocida banda Coldplay. De acuerdo a lo revelado por Jennifer Lawrence, todos ellos se habrían sometido a las exigencias de la estrella para intimar con ella.

AMOR

Por otro lado, Jennifer Lawrence señaló que le gustaría que el amor toque nuevamente a su puerta. ¿La soledad es algo complicado de sobrellevar?



"Me gustaría tener una relación, no es fácil estar sola. Y no es fácil para una mujer como yo", contó Jennifer Lawrence al medio británico.