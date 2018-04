Jennifer Lopez: Alex Rodríguez y el día en que conoció a la 'Diva del Bronx' [FOTOS]

"El día más afortunado de mi vida". Así calificó Alex Rodríguez el día en que conoció a Jennifer Lopez. Durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres, el ex jugador de béisbol dijo que no supo qué decir cuando la vio por primera vez frente a frente.



" Describiría ese día como el más afortunado de mi vida, un auténtico golpe de suerte. Alguien me toca el hombro, me doy la vuelta, no soy capaz de reconocer a esa persona y, de repente, me doy cuenta de que es Jennifer Lopez caracterizada como su personaje de Harlee en [la serie] 'Shades of Blue', vestida con unos vaqueros y unas botas grandes", contó Rodríguez.



Se quedó perplejo, pero le tomó unos segundos en reconocerla y hablarle.



"Me llevó cinco segundos reconocerla. Y lo primero que le dije fue: "'Oh Dios mío, Jennifer, estás guapísima'. Me puse muy nervioso", explicó.



¿Y qué le respondió Jennifer Lopez? Alex Rodríguez se lo reveló a DeGeneres: "'Creo que tienes mi número, ¿verdad? Llámame'. Y esa misma noche la llamé y empezamos a hablar".



Hace dos semanas, Jennifer Lopez también había hablado sobre su relación con Rodríguez.



"Es un hombre que me apoya constantemente. Por ejemplo, el otro día se quedó conmigo hasta que terminé de ensayar a la una de la mañana, y eso que él se había pasado todo el día trabajando y yo también. Los dos formamos parte de una industria muy particular, y el hecho de que los dos sabemos perfectamente cómo funciona nos sirve para entender lo que necesita el otro. Tener a tu lado a alguien que de verdad comprende por lo que estás pasando es muy reconfortante", contó la actriz y empresaria de 48 años.