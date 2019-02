Álex Rodriguez grita su amor por Jennifer Lopez: “Lo que significas para mí no se puede poner en palabras”

Álex Rodriguez , pareja de Jennifer Lopez , acaba de conmover a todos sus fanáticos en Instagram al escribir romántica dedicatoria por el segundo aniversario junto a la cantante. El ex deportista indicó que es un hombre mejor porque la cantante siempre lo motiva a más.

"No puedo creer que hayan pasado dos años. Solo 730 días, que han pasado volando, pero parece que hemos estado juntos por siempre. Estamos destinados a ser, y lo que significas para mí no se puede poner en palabras", indica Álex Rodriguez en su mensaje a Jennifer Lopez.

El ex deportista hizo un recuento de todas las actividades que ha realizado junto a Jennifer Lopez. "Desde juegos de béisbol hasta viajes por todo el mundo y espectáculos en Las Vegas. Lo hemos hecho todo juntos y cada momento contigo es apreciado. Se desconoce a dónde nos llevará este camino, pero no hay nadie más que yo quisiera tener a mi lado. El viaje apenas está comenzando y estoy emocionado por lo que está por venir", indica Rodriguez.

Jennifer Lopez y Álex Rodriguez pasando los mejores momentos en familia. (Foto: Instagram)

"Macha, tu trabajo duro es inigualable. Tu implacable impulso y determinación me empujan a ser un hombre mejor todos los días", manifiesta Álex Rodriguez sobre el carácter de Jennifer Lopez.

El ex beisbolista indica que no tiene palabras para contar lo bien que la han pasado en los últimos dos años. "Como tú no hay otra más. Las palabras nunca harán justicia a lo que los últimos dos años han significado para mí. Gracias por ser siempre tú, por tu apoyo incondicional y tu amor incondicional. Te amo mucho, Lola.", sentencia la pareja de Jennifer Lopez.

Los fanáticos de la pareja no hicieron esperar sus comentarios. "Es una hermosa carta de amor", "Espero que esta relación termine en matrimonio", "Son tal para cual", "Espero que se pueden casar y dure para siempre", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.

Como se recuerda, fue el último lunes que Jennifer Lopez también escribió una carta de amor hacia Rodriguez donde indica que fueron dos años muy divertidos, llenos de aventuras y esperar que todo continúe.