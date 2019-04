Álex Rodriguez revela el secreto mejor guardado de Jennifer Lopez: tiene "superpoderes"

En cada una de las entrevistas que ofrece, Álex Rodríguez deja ver lo enamorado que está de Jennifer Lopez, el gran amor que siente por ella y se desvive en halagos hacia su futura esposa, a quien le propuso matrimonio durante su escapada romántica a las Bahamas a inicios de marzo.

Es así, que en conversación con The New York Times Magazine, Álex Rodriguez sorprendió con sus declaraciones a propios y extraños al revelar una de las virtudes que todo el mundo desconocía sobre la cantante y es que, según el beisbolista, Jennifer Lopez posee “superpoderes”.

Y es que para Álex Rodriguez resulta sorprendente la forma en la que Jennifer Lopez compagina sus diversas facetas. “Es mi compañera de vida y una amiga sensacional. ¿Cómo puedes ser así y después tener el nervio de actuar delante de 80,000 personas como si nada? Creo que ese es precisamente uno de sus muchos superpoderes”, dijo.

“Sinceramente, nunca he conocido a una persona tan honesta como ella. Es que es una mujer auténtica y genuina, y al principio me sorprendía comprobar que una estrella de semejante magnitud pudiera comportarse como una persona normal, ser una madre tan cariñosa” , explicó a la publicación.

Estas declaraciones de Álex Rodriguez llegan solo unos días después de que Jennifer Lopez, haciendo gala de lo transparente que dice el ex beisbolista que es, a dmitiera durante una entrevista en la emisora SiriusXM. que inicialmente tenía dudas sobre casarse con él.

“Lo había analizado pero no quería embarcarme en algo así (matrimonio) por todo lo que he vivido en el pasado. Tenía una voz en la cabeza que me decía: ‘Quizá sí, quizá no’, y yo solo trataba de callarla. Pero al final lo tuve claro, amo a Alex, es una persona maravillosa y ha sido en un momento genial (la propuesta de casarse)”, indicó.