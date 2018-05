Jennifer Lopez le canta "¿y el anillo pa' cuando?" a Alex Rodríguez y él le responde así [FOTOS]

A pocos días de haberse estrenado, 'El anillo', el nuevo tema de Jennifer Lopez, es todo un éxito. Sin embargo, la letra de la canción de la 'Diva del Bronx' —al parecer inspirada en su relación con Alex Rodríguez— es lo que ha llamado fuertemente la atención entre sus seguidores.



"Nunca había sentido algo tan grande / y me vuelve loca tu lado salvaje / tú me has dado tanto / que he estado pensando / ya lo tengo todo / pero, ¿y el anillo pa' cuándo?", reza la letra de 'El anillo'.



De hecho, los usuarios coinciden en que la pregunta " ¿Y el anillo pa' cuándo?" está dirigida a Alex Rodríguez, novio de la cantante y empresaria.



¿Habrá boda pronto? Lejos de cohibirse por la indirecta de Jennifer Lopez, Alex Rodríguez usó su cuenta de twitter para responder a su amada.



"#ElAnillo pa' cuando…bueno le seguiré preguntando!", escribió el ex beisbolista, dando a entender que es Jennifer Lopez la que no le ha dado respuesta.



Como era de esperarse, el tuit de Alex Rodríguez generó todo tipo de reacciones en la red social.



"Hacen una hermosa pareja, pero todo a su tiempo. Su amor debe ser para toda la vida. Como fan, deseo verlos haciéndose viejitos" o "Este es el mejor tuit. Espero que se casen y sean muy felices" son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.