Jennifer Lopez: ¿Cantante se hizo un "arreglito" en el rostro? [FOTOS]

Cada fotografía o video que Jennifer Lopez publica en Instagram deslumbra a sus fans o se vuelve viral. La 'Diva del Bronx' tiene más de 73 millones de seguidores en dicha red social, pero no todos los que la siguen son amigables con ella.



De hecho, algunos de sus tantos seguidores no solo comentaron sobre el aspecto físico de Jennifer Lopez, sino que especularon con que la cantante de 48 años se habría operado los labios.



Esto ocurrió luego de que J.Lo publicara un selfie donde aparece con un escotado vestido y un maquillaje semi natural.



“¡No le hagas eso a tus labios!”, escribió un usuario debajo de la foto. “No sé pero se ve rara, unos ojazos y sus labios parecen hinchados”, cuestionó otro. O “eres lo suficientemente bella al natural. Tus labios se ven ridículos”.



Jennifer Lopez no ha contestado a los comentarios, pero eso no hace falta, pues solo basta ver la foto para notar que sus labios voluminosos se deben a un efecto de maquillaje. Tan sencillo como eso.



Y por supuesto, esta no es la primera vez que Jennifer Lopez opta por darle volumen a sus labios. ¿Qué es lo que se consigue con este efecto? Los expertos señalan que hacen que los labios se vean más carnosos y, por lo tanto, más sensuales.



Kim Kardashian, por ejemplo, es una de las celebridades que ha puesto de moda los labios voluminosos. La socialité usa el popular plumper, un artículo de belleza parecido al gloss, pero con vitaminas y aceites que nutren, dan volumen y brillo a los labios.