¡De candela! Jennifer Lopez comenzó su gira “It’s my party” con un increíble show en Los Ángeles | FOTOS

Luego de seis años de ausencia, la cantante Jennifer Lopez regresó a los escenarios con el debut de su tour “It’s my party” en The Forum, Los Ángeles. La artista y sus fanáticos no pueden estar más que felices.

El regreso de la diva del Bronx se mantuvo fiel al nombre de su gira, ya que la superestrella de la música organizó una fiesta deslumbrante para su público y sorprendió a la audiencia con una gran puesta en escena.

Tras su primera presentación en el escenario de The Forum, donde ofrecerá dos shows que ya están sold out, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a todos los que disfrutaron la velada.

“¡Esta noche empezó la fiesta! Gracias por acompañarme, Los Ángeles. ¡Hasta mañana otra vez!”, escribió Jennifer Lopez como leyenda de su fotografía que ya cuenta con más de 437,461 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que la felicitan por su show.

La cantante ha compartido regularmente los videos de sus ensayos de preparación para su gira en sus redes sociales. Ella reveló por primera vez sobre la gira en el show de Ellen DeGeneres en febrero.

Recordemos que hace solo una semana, la cantante recordó su primer álbum 'On the 6' en su aniversario número 20. Jennifer Lopez hizo su debut en 1999 el 1 de junio.