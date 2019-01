Jennifer Lopez: cinco cosas que no sabías sobre la ‘Diva del Bronx’ | FOTOS Y VIDEOS

Jennifer Lopez es, sin duda, una de las mujeres más deseadas del mundo. Bailarina, productora, empresaria, madre, actriz y cantante, JLo cosecha éxitos tanto en la música como en el cine desde la década de los 90.

En su vida diaria, Jennifer Lopez es aficionada a vestir ciertas marcas de diseñadores, y a algunos productos de belleza que no dejaría de usar por nada del mundo, según datos publicados en la revista InStyle.

Pero Jennifer Lopez no es distinta a cualquier mujer: tiene un libro y una serie que son sus preferidos, así como una bebida sin la que no podría vivir. Todo eso y algunos detalles más, son los que te contamos en la siguiente nota.



SU NOMBRE COMPLETO Y SU EDAD

Su nombre real no es muy diferente al artístico. Jennifer Lynn López Rodríguez nació el 24 de julio de 1969 en el seno de una familia humilde del barrio Bronx, en Nueva York (Estados Unidos). Es hija de los puertorriqueños David López y Guadalupe Rodríguez. Este 2019 cumple 50 años y luce mejor que nunca.

Jennifer López sorprende a seguidores son fotografía. (Foto: Instagram)

MAQUILLAJE, LIBRO, SERIE Y BEBIDA SIN LOS QUE NO PUEDE VIVIR

Como cualquier otra mujer, Jennifer Lopez tiene sus preferidos y son:

Maquillaje: Labial nude, como el suyo para Inglot, y para las cejas, el Sculpt and Boost Eyebrow de la marca Iconic London.

Libro: “You can heal your life”, de Louise Hay.

Serie: “This Is Us”, una comedia dramática de NBC.

Bebida: Un expreso descafeinado, o agua (tal cual).



SUS PRODUCTOS DE BELLEZA FAVORITOS

Jennifer Lopez aseguró que si tuviese que quedarse con dos “salvavidas de belleza” (como ella misma los ha llamado), serían estos: la crema hidratante de regeneración intensiva de La Mer y la crema Rose Day Cream de Dr. Hauschka.

Jennifer Lopez luce sensacional a sus casi 50 años. (Foto: EFE)

LOS DISEÑADORES QUE MÁS LE GUSTAN

Las marcas a las que Jennifer Lopez recurre con frecuencia para vestir en eventos importantes y en su día a día son: Donatella Versace y Olivier Rousteing, director creativo de Balmain. Además, en su armario nunca pueden faltar unos jean Guess, firma de la que es imagen, o unas sandalias Giuseppe Zanotti.

LA 'CREADORA' DE GOOGLE IMAGES

Jennifer Lopez lució un escotado vestido verde en los premios Grammy del 2000, año en que las búsquedas en Google solo te daban como resultados cierto artículos pero no fotos. El look de la artista desató tal volumen de búsquedas que el gigante de Internet decidió crear una herramienta sólo para encontrar imágenes.