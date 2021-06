En momentos en los que las imágenes de la grabación de su videoclip junto a Rauw Alejandro en Miami se roban las miradas, una nueva información cobró protagonismo en torno al romance de Jennifer Lopez y Ben Affleck , con quien estuvo a punto de llegar al altar hace 17 años. Durante el tiempo que estaban separados, ambos mantuvieron otras relaciones y tanto Marc Anthony como Jennifer Garner son piezas importantes en sus vidas. Sobre esta última se acaba de conocer lo que opina de la reconciliación de ‘Bennifer’ que aún no es confirmada por sus protagonistas.

Mientras crecen los indicios de que JLo se está mudando de Miami (donde vivía con su ex Alex Rodríguez) a Los Ángeles para pasar más tiempo con el actor y las recientes fotografías los muestran abrazados y caminando de la mano, ambos tienen como máxima prioridad el bienestar de sus hijos y los lazos familiares que aún mantienen con sus exparejas.

Jennifer Lopez, de 51 años, es madre de los mellizos Max y Emme de 13, fruto de su relación con Marc Anthony; por su parte, Ben Affleck, de 48, tiene tres hijos con la actriz Jennifer Garner: Violet (15), Seraphina (12) y Samuel (9).

La opinión de Garner

La exesposa del actor de ‘Gone Girl’, Jennifer Garner espera que los niños sigan siendo la prioridad en medio de la nueva oportunidad que se está dando en el amor junto a JLo.

“Jen no quiere involucrarse. Ella ha seguido adelante por completo (...) Ella continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también. Lo que él hace el resto del tiempo no es problema de ella. Ella ha hecho todo lo posible para fomentar buenas relaciones entre Ben y los niños. Pero ella no se involucrará con las personas con las que él sale ni con su vida privada”, explicó una fuente de la actriz de ’13 Going on 30′ a E! News.

Sobre la estrella de ‘Yes Day’ de Netflix, un informante agregó que “ella está tratando de vivir su vida y criar a sus hijos y lo último que quiere hacer es lidiar con la vida amorosa de Ben (...) Su enfoque siempre está en la felicidad de los niños y en que Ben sea un buen padre”.

Por otro lado, la revista US Weekly aseguró que una fuente cercana a Jennifer Garner dejó en claro que “JLo tiene su sello de aprobación” y que la considera “tierna, maravillosa persona y una madre asombrosa”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck terminaron 2004 cuando eran una de las parejas más populares. (Foto: AFP)

El acercamiento de ‘Bennifer’

A las pocas semanas de anunciado el fin de su romance con Alex Rodríguez, el mundo quedó impactado con la noticia de que Jennifer Lopez y Ben Affleck habían vuelto a unir sus caminos tras 17 años. Unas románticas vacaciones en Montana fueron el inicio y luego se les ha visto yendo al gimnasio, disfrutando de Los Ángeles y teniendo una cita nocturna con amigos en West Hollywood de la que salieron tomados de la mano.

“Ella está entusiasmada con un nuevo comienzo y con Ben (...) estarán en su casa de Los Ángeles pronto”, indicó otra fuente E! News.

Según Pagesix, JLo habló con quien sería su nueva pareja y tocaron el tema del asedio de los fotógrafos, algo que afectó su relación pasada y por lo que terminaron. “Ben y JLo tuvieron una charla acerca de los paparazzi (...) JLo le advirtió que los paparazzi los seguirían nuevamente y él lo supo y lo entendió”, contó una fuente que agregó que el ganador del Oscar aceptó las cosas “como son”.

‘Bennifer’ estuvo a punto de llegar al altar en 2004, pues se comprometieron en 2002 y ella definió el fin de su romance como “probablemente mi primer gran desamor”. Luego, JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004en 2005, él se casó con Jennifer Garner y JLo lo hizo con Marc Anthony en junio de 2004.

Mientras se define su nueva residencia, La ‘Diva del Bronx’ viene grabando un video con el reguetonero Raw Alejandro y su publicación en Instagram dejó a más de uno pensando si existía un mensaje oculto hacia Affleck. Luciendo una gorra con el logo de Coca-Cola escribió: “Solo existe un ...” y un corazoncito. “Vienen buenas cosas”. Luego puso un hashtag con lo que puede ser el nombre de la canción: “Cambia el paso”.