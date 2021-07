Desde que volvió a reencontrarse con Ben Affleck , quien fuera su pareja hace 17 años, la cantante Jennifer Lopez no deja de mostrarse sonriente y entusiasmada de esta nueva etapa en su vida, la que inició a las pocas semanas de haber terminado oficialmente con quien era su novio, el exjugador de béisbol Alex Rodríguez . En medio de la promoción de su nuevo tema ‘Cambia el paso’, JLo no solo dejó en claro que este es “el mejor momento de mi vida”, sino que se sinceró sobre su ruptura y cómo influyó eso en su felicidad actual.

“Estoy súper feliz. Sé que la gente siempre se pregunta, ‘¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien?’ Esto es todo. Nunca he estado mejor (...) Solo quiero que todos sepan que es el mejor momento. Es el mejor momento de mi vida”, precisó en entrevista para Ebro Darden con Apple Music, recogida por ‘Entertainment Tonight’.

En aquella conversación, la ‘Diva del Bronx’ también hizo referencia a los últimos momentos de su romance con Alex Rodríguez, ex estrella de los New York Yankees, y qué fue lo que la ayudó a tomar la decisión de separarse definitivamente mientras estaba en República Dominicana grabando su nueva película ‘Shotgun Wedding’ a inicios de 2021.

Motivo para romper su vida de pareja

“En el momento en el que llegas a un punto en el que piensas ‘Esto no está siendo bueno para mí, o esto no me hace sentir bien, o necesito hacer unos cambios aquí, porque esto no trata sobre nadie más que sobre mí’, una vez que llegas a ese punto, las cosas te empiezan a encajar. Creo que así es como se debe proceder en estos momentos”, explicó JLo.

La separación de Jennifer Lopez y Alex Rodríguez se hizo oficial el 15 de abril de 2021, pero desde semanas antes se hablaba de una posible infidelidad de él con la modelo Madison LeCroy. Él viajó en varias ocasiones a República Dominicana para solucionar los problemas con su novia, pero la relación terminó.

“Me di cuenta que estaba bien conmigo misma y que la felicidad empieza en mí”, reconoció la ‘Diva del Bronx’ dando a entender que estando sola se sentía muy bien, para luego agregar que “hay cosas que ocurren de repente y que jamás hubieras esperado que sucedieran”.

“Una vez te te sientes bien y llegas a la conclusión de que esto no es bueno para mí o esto no se siente bien y sabes que necesitas hacer un cambio, no por los demás sino por ti, las piezas empiezan a caer en su lugar”, explicó Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez terminaron su compromiso de dos años el pasado mes de abril. Ellos iniciaron su relación en 2017. (Foto: @arod / Instagram)

Su presente con Ben Affleck

Tras el fin de su relación con Alex Rodríguez, Jennifer Lopez se reencontró con su expareja Ben Affleck y hasta el día de hoy son inseparables. Disfrutan de su compañía en Los Ángeles, se habla de una mudanza por parte de ella para estar aún más cerca y hasta de una posible pedida de mano para este 24 de julio, cuando JLo cumpla 52 años.

“Estoy bien. Me encanta mi vida en este momento. Me encanta lo que estoy haciendo. Me encanta dónde me encuentro. Me encanta la persona en la que estoy evolucionando continuamente. Y ese tipo de alegría, ese tipo de felicidad, ese tipo de amor siempre me inspira”, agregó.

Tras el romance que duró de 2002 a 2004, Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron y tuvieron hijos por separado, con Marc Anthony y Jennifer Garner. Entre los dos tienen 5 pequeños: Max y Emme (13 años) por parte de ella y Violet de 15 años, Seraphina de 12 y Samuel de 9, por parte de él. Ahora se espera que JLo y sus hijos se muden a California, luego de que fuera vista con su hijo Max recorriendo una escuela en Los Ángeles, mientras que Ben se fue de paseo con Emme y dos de sus tres hijos.