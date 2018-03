Jennifer Lopez sufrió acoso sexual: Un director de cine le pidió que le mostrara los senos y ella hizo esto

Jennifer Lopez vuelve al foco de las noticias luego de revelar que sufrió acoso sexual al inicio de su carrera en Hollywood. La diva del Bronx recibió una terrible propuesta por parte de un director de cine. La diva latina contó a la revista Harper's Bazaar que no supo qué hacer cuando le pidieron que muestre los senos.



"¿Que un director me ha dicho alguna vez que me quite la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha pasado", reveló Jennifer Lopez, quien luego aclaró que no accedió a la propuesta del infame director que se quiso aprovechar de ella en sus inicios de su exitosa carrera como actriz y cantante.



Las declaraciones de Jennifer Lopez se dieron luego de que le preguntaran si había sido víctima de acoso sexual durante su carrera.



"Cuando contesté estaba aterrada. Recuerdo que mi corazón se me salía del pecho y yo pensaba '¿qué hago? ¡Este hombre me está dando trabajo!", agregó Jennifer Lopez.



El hecho que relata Jennifer Lopez ocurrió durante un casting, cuando recién estaba empezando su carrera como actriz. El director intentó aprovecharse de su inexperiencia.



Pese a dicha situación, Jennifer Lopez aseguró que no ha sido acosada "de la misma forma en que algunas mujeres sí lo han sido". La 'diva del Bronx' ha respaldado anteriormente al movimiento Time's Up.