Jennifer Lopez presume foto de su 'totó' en Instagram y le llueven críticas [FOTOS]

" Jennifer Lopez ya no está para esas cosas". Esa fue la crítica que hicieron algunos usuarios contra la cantante de 48 años, luego de que esta publicará una fotografía presumiendo su ´totó´en sus historias de Instagram. ¿Que Jennifer Lopez no está para qué cosa?



No entendemos quién se puede atrever a decirle qué hacer o no a Jennifer Lopez. El hecho es que la celebridad latina compartió la comentada foto durante su rutina de gimnasia, pues se dejó ver en un top y legging deportivo.



La reacción fue inmediata, como todo lo que publica Jennifer Lopez en Instagram. Enseguida, uno de los usuarios aseguró que la cantante tenía celulitis en sus piernas. A esto le siguieron otras personas, quienes señalaron que la celebridad ya no está en edad para tomarse fotos así.



"Ya está viejita, tiene todo arrugadito" o "subir foto así si ya tiene 50 años" son algunas de las críticas que se pueden leer en Instagram. Sin embargo, otros la respaldaron y la llamaron "diosa latina" o "hermosa por donde se le mire".



Si bien Jennifer Lopez no se pronunció al respecto, horas después hizo una publicación en Instagram, la cual puede entenderse como un mensaje a sus detractores.



La cantante compartió una fotografía de un león con los hashtags "el mejor modo", "estado anímico" y "es una forma de vida".



#beastmode #mood #issalifestyle Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el Mar 7, 2018 at 11:14 PST