Jennifer Lopez y el horroroso vestido que lució junto a su novio y que fue duramente criticado en redes sociales | FOTOS

Jennifer Lopez , tras se tendencia la semana pasada al lucir unas botas de dos mil dólares que parecían unos jeans caídos, esta semana nuevamente dio qué hablar al lucir un vestido de la marca Monse de la temporada 2019, pero que fue duramente criticado por sus seguidores y expertos en moda, quienes lo calificaron de horroroso.



Este vestido de la marca Monse, que parecía hecho de varios retazos de tela, lo lució Jennifer Lopez cuando paseaba con su novio, el exbeisbolista Alex Rodríguez en Boston. Las imágenes fueron tendencias en redes sociales como Instagram. La 'Diva del Bronx' acompañó a su pareja quien debía cubrir el partido que enfrentó a los Yankees de Nueva York contra los Medias Rojas de Boston.

Durante este paseo, Jennifer Lopez lució este llamativo vestido de los Rob Zangardi y Mariel Haenns de la colección 'Crucero 2019', pero que no agradó para nada a ninguno de sus seguidores. Qué vestido", "no le queda bien", "no es lo tuyo Jennifer", "qué espanto", "es la primera vez que no me gusta algo de ella", fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. ¿A ti qué te parece?

Jennifer Lopez también usó unas sandalias de tacón de aguja de una sola tira y pulsera al tobillo. Este tipo de diseños sencillos han vuelto a resurgir con fuerza entre las celebridades.

😍👑 @jlo @arod #jlo #jenniferlopez Una publicación compartida por Jenny (@jloxgrisici) el 7 de Ago de 2018 a las 3:21 PDT

Jennifer López acaba de anunciar que encabezará el reparto de 'Hustlers' (Una madre inferta), la nueva película de Lorene Scafaria.



Ella dará vida a la líder de un grupo de strippers que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos poderosos directivos e inversores de Wall Street.