Jennifer Lopez y sus impactantes fotos en los rascacielos de Los Ángeles

Luego de que le reprocharan que " ya no estaba en edad" para tomarse fotos presumiendo su trasero, Jennifer Lopez sorprendió a sus seguidores en Instagram con una impactante sesión de fotos.



Se trata de unas fotografías tomadas desde la cima de los rascacielos de Los Ángeles, en Estados Unidos. Las hermosas imágenes han sido producidas para la revista BAZAAR.



De hecho, Jennifer Lopez protagoniza la portada de la publicación. "J. Lo vuela alto" es el título del artículo sobre la diva latina, en el que se muestra muy enamorada de la ex estrella de los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez, y además, adicta al trabajo.



"Me encantaría envejecer con alguien en una relación comprometida. Pero no estoy forzando nada ahora mismo. Está bien, es saludable; nos comunicamos bien. Comprendemos las vidas de los demás de una manera que la mayoría de las demás personas no. Ambos entramos en el ojo público cuando teníamos poco más de 20 años y lo superamos desde el principio. Y eso afecta cada dinámica en tu vida, de tu familia, de tu trabajo y de tus relaciones. Tenemos un carácter similar", contó Jennifer Lopez a la revista.



La celebridad reveló que este año actuará en 40 shows como parte de su residencia de tres años en All I Have en Planet Hollywood. Pero pese a lo demandante que puede ser su trabajo, siempre encuentra tiempo para disfrutar de su familia.



Energía y pasión no le faltan. Jennifer Lopez tiene 48 años, pero se siente joven, y siempre se lo recuerda a través de mantras. "Las afirmaciones son tan importantes", dice con seriedad. "Soy joven y atemporal. Me digo a mí misma eso todos los días, algunas veces al día. Suena como una tontería cliché, pero no lo es: la edad está en tu mente. Mira a Jane Fonda ".



Pero no basta con sentirse joven. La 'diva del Bronx' se apoya en los fundamentos más importantes para llevar una vida saludable. Duerme de ocho a 10 horas. No bebe ni fuma.



La diva latina es portada de la última edición de la revista BAZAAR. Fotos: Revista BAZAAR La diva latina es portada de la última edición de la revista BAZAAR. Fotos: Revista BAZAAR BAZAAR