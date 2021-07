Luego de celebrar en Instagram las 10 millones de vistas en YouTube de su tema ‘Cambia el paso’ junto a Rauw Alejandro y en medio de las informaciones de que está buscando una mansión en Los Ángeles para mudarse con Ben Affleck y hasta se habla de la firma de un contrato prematrimonial, la cantante Jennifer Lopez le regaló a sus fans un video en el que revela uno de sus más grandes secretos de belleza, a los 51 años. Y es que la ‘Diva del Bronx’ es muy meticulosa en su cuidado personal y esta no es la única rutina que pone en práctica mientras disfruta del amor tras terminar con Alex Rodríguez y hacer que ‘Bennifer’ volviera a cautivar a todos tras 17 años separados.

La madre de Max y Emme compartió un video en pijama, al natural y sin maquillaje, de más de 5 minutos de duración, donde explica los pasos que sigue cada mañana con su línea de cosmética, Jlo Beauty.

Rutina de cuidado facial

Cuando se levanta, Jennifer Lopez utiliza cinco productos diferentes para cuidar su piel. “Belleza desde dentro hacia fuera es uno de nuestros lemas en JLo Beauty. Aquí una mirada al interior de la rutina mañanera real de Jennifer, desde su baño de superestrella usando los elementos esenciales de #JLoBeauty que la ayudan a obtener ese brillo legendario (desde adentro hacia afuera) a diario”, se lee en la descripción del video en Instagram.

En sus últimos paseos junto a sus hijos Max y Emme, Ben Affleck y Samuel, el pequeño que tuvo el actor con Jennifer Garner, JLo se mostró casi al natural o con muy poco maquillaje, por lo que sus fans no dejan de aplaudir lo bella y hermosa que luce a punto de cumplir 52 años, este 24 de julio.

Entre los productos de su marca que aplica en su rostro destacan: Limpiador That Hit Single, Suero That JLo Glow, Crema para Ojos That Fresh Take, Hidratante That Big Screen SPF 30, Suplementos That Inner Love.

Rutina para vientre plano

Jennifer Lopez también se mostró con tops que dejaban al descubierto su vientre plano y es que la actriz es fiel a la alimentación saludable y a su rutina de ejercicios diaria, pues hasta llevó a Ben Affleck al gimnasio donde fueron captados por los paparazzi. Además, es de las que tienen el sueño placentero como ley: “lo ideal sería dormir nueve o diez horas, pero siempre me aseguro de dormir al menos ocho”.

Gunnar Peterson es uno de los entrenadores de JLo quien explicó a la edición estadounidense de Women’s Health que ella realiza 10 tipos de ejercicios. “Tus abdominales están formados por un grupo muscular complejo, así que es importante trabajarlos desde distintas partes (desde la delantera a la trasera, de lado a lado y de forma diagonal)”, detalló.

Los ejercicios recomendados son abdominales de bicicleta, puente lateral con elevación de cadera, abdominales invertidos, ‘Air chops’, plancha con toques de hombro y se deben ejecutar 10 repeticiones de cada uno, al ritmo que puedas. Deben hacerse todos seguidos, descansar unos minutos y repetir el circuito una segunda vez de dos a tres veces por semana.

‘Bennifer’ más unidos que nunca

Desde que Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a cruzar sus caminos en mayo de 2021 no solo han compartido como familia con sus respectivos hijos, sino que ella se mudó a Los Ángeles para no estar a distancia y hoy se habla de la posible compra de una mansión para estar todos juntos. Además, se reveló la idea de la firma de un contrato prematrimonial, pues la fortuna de la cantante está valuada en nada más y nada menos que en 400 millones de dólares, algo que no es del gusto de su pareja. “Él está de acuerdo con sus conversaciones matrimoniales, pero cualquier cosa que tenga que ver con el acuerdo prenupcial es un apagón para él”, reveló una fuente a la revista ‘Heatworld’, pues “éste también cuenta con “una gran fortuna (150 millones de dólares) y él no cree que su dinero esté en riesgo con JLo. La verdad es que no está tan interesado en casarse de nuevo, pero sabe que es importante para Jen y no quiere perderla”.

‘Bennifer’ estuvo a punto de llegar al altar en 2004, pues se comprometieron en 2002 y Jennifer Lopez definió el fin de su romance como “probablemente mi primer gran desamor”. Luego, JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, Ben Affleck lo hizo con Jennifer Garner.