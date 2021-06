‘Bennifer’ está de regreso y uno de los detalles que más llamó la atención de las imágenes donde se ve a Jennifer Lopez y Ben Affleck besarse apasionadamente en un restaurante fue el hecho de que Max y Emme, los hijos que tiene con su exesposo Marc Anthony, estaban presentes y siendo parte del reencuentro de la pareja 17 años después de terminar. Además de esa reunión en la que celebraron los 50 años de Linda Lopez, hermana de la cantante, el actor de ‘Batman’ ha sido visto en otras oportunidades compartiendo con los niños de 13 años, lo que deja en evidencia la buena relación que están forjando.

La intérprete de 51 años se casó en junio de 2004 con el cantante de salsa, mientras que el ahora productor de 48 contrajo matrimonio en 2005 con Jennifer Garner. Con ella es padre de Violet (15), Seraphina (12) y Samuel (9).

Tras conocerse que estaba volviendo a salir con JLo, La exesposa del actor de ‘Gone Girl’, Jennifer Garner, espera que los niños sigan siendo la prioridad en medio de la nueva oportunidad que se está dando en el amor.

“Jen no quiere involucrarse. Ella ha seguido adelante por completo (...) Ella continúa enfocándose en sus hijos y esa es su prioridad. Cuando los niños están con Ben, ella espera que esa sea su prioridad también. Lo que él hace el resto del tiempo no es problema de ella. Ella ha hecho todo lo posible para fomentar buenas relaciones entre Ben y los niños. Pero ella no se involucrará con las personas con las que él sale ni con su vida privada”, explicó una fuente de la actriz de ’13 Going on 30′ a E! News.

Sobre la estrella de ‘Yes Day’ de Netflix, un informante agregó que “ella está tratando de vivir su vida y criar a sus hijos y lo último que quiere hacer es lidiar con la vida amorosa de Ben (...) Su enfoque siempre está en la felicidad de los niños y en que Ben sea un buen padre”.

Por su parte, Marc Anthony también se mostró feliz de que su exesposa Jennifer Lopez esté más cerca de Ben Affleck. “Marc solo quiere que Jen esté feliz y satisfecha (...) Siempre que Ben haga felices a ella y a sus hijos, tiene el sello de aprobación de Marc”, dijo un informante al portal de noticias de Entertainment Tonight.

Buena relación con los niños

Los paparazzis de Page Six no solo captaron el primer beso de Jennifer Lopez y Ben Affleck desde que empezaron los rumores de sus salidas, sino que las imágenes dejaron en evidencia la presencia de los mellizos en el restaurante de Malibú, California. En ellas se ve cómo Max se acerca a mostrarle algo en el celular a su mamá tras el beso y Ben se porta amable con él y hasta interesado en lo que está observado. Luego aparece Emme para recostar su cabeza junto a la ‘Diva del Bronx’. Ambos niños parecen llevarse bien con el invitado especial.

“Ellos están conociendo a Ben Affleck lentamente, todo parece ir muy bien. Es obvio que Jennifer va en serio con él. A ella no se le veía tan feliz desde hace mucho tiempo”, comentó una fuente a People.

Los paparazzis también captaron que al final de la cena, Ben Affleck y Jennifer Lopez se despidieron de Max y Emme, que ahora lleva el cabello pintado de verde , quienes se fueron en una camioneta diferente al vehículo que transportó a los actores.

Por el momento no se tienen detalles de que Ben Affleck haya presentado a sus hijos con Jennifer Garner, Violet, Seraphina y Samuel (9) y los pequeños Max y Emme, pero sí se sabe que se separó por unas horas de JLo para asistir con su exesposa a la graduación de una de sus hijas.