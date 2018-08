Jennifer Lopez se lució en la gala de los MTV 2018 con una espectacular presentación de diez minutos | VIDEO | FOTOS

¡Es la reina absoluta del Bonx y de los latinos! Jennifer Lopez demostró en los MTV Video Music Awards 2018 por qué es la diva de divas y a sus casi 50 años es la favorita de grandes y chicos. La cantante de 'Jennifer on the Block' dejó a todos atónitos con el espectáculo de 10 minutos que ofreció en la ceremonia que se celebró ayer en Nueva York.



Jennifer Lopez apareció sola en un escenario gigantesco, luego impresionó al volar a dos metros del suelo, cambiando de vestuario en vivo y cantando un popurrí de sus grandes éxitos. Su show fue, sin duda, lo mejor de los MTV Video Music Awards 2018,

Con una actuación de más de diez minutos, demostró por qué es considerada la diva de divas. Jennifer Lopez se convirtió en la primera latina en conseguir el Video Vanguard Award y la mejor manera de celebrarlo fue haciendo vibrar al Radio City Music Hall.

Jennifer Lopez realizó espectacular presentación en la última gala de los MTV Video Music Awards 2018. Jennifer Lopez realizó espectacular presentación en la última gala de los MTV Video Music Awards 2018.

Jennifer Lopez inició su performance con el tema 'Waiting for tonight' y continuó con 'On the floor', rodeada de doce bailarines. La cosa no se quedó ahí. 'Dance Again' fue la elegida para demostrar que, a sus 49 años, es capaz de marcarse un baile arriesgado y acrobático, vestida con un body dorado.

Posteriormente, Jennifer Lopez puso a bailar a todos con el mítico 'Love don't cost a thing', un éxito que tuvo el mismo sentimiento 17 años después de su lanzamiento. Fue en ese momento cuando sorprendió con un maravilloso cambio de look al estilo de Versace.

DJ Khaled anunció uno de los platos fuertes de su actuación ininterrumpida: 'Jenny From the Block'. Como era de esperarse, el público enloqueció. Otra sorpresa llegó gracias a Ja Rule, quien la acompañó en su tema 'I’m Real'. Los diez minutos se cerraron con 'Dinero' y con la imagen de Álex Rodríguez mirando embobado desde las butacas.

"Tuve que forjar mi propio camino y crear mis propias reglas para poder llegar donde he llegado", explicó Jennifer Lopez en su discurso de agradecimiento cuando recibió el Video Vanguard Award. En tanto, las redes sociales la veneramos como la diosa que es.