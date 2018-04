Jennifer Lopez: Miguel Ángel Silvestre protagoniza el nuevo videoclip de la 'Diva del Bronx' [FOTOS]

Jenifer Lopez ha terminado de rodar su último videoclip. En esta nueva entrega la 'Diva del Bronx' aparece al lado de el actor español Miguel Ángel Silvestre, su nueva pareja artística.



Se trata del videoclip 'El anillo'. “Qué ganas tengo de que ven el nuevo vídeo de JLO”, escribió Miguel Ángel Silvestre en su cuenta de Instagram.



El actor, que viene cosechando éxitos tras su participación en la serie Velvet, dijo que Jennifer Lopez es como siempre se la imaginó: "Dulce y preciosa".



#ELANILLO ALERTA: OFFICIAL COVER ART #MUSICANUEVA Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 25 Abr, 2018 a las 6:47 PDT

“Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar Jenny from the block”, añadió Silvestre.



De hecho, el nuevo tema de Jennifer Lopez se estrenará en la ceremonia de los premios Billboard Latin, que se celebra hoy en Las Vegas.



“Tengo que empezar a ensayar por si acaso. No vaya a ser que digan: ‘El español este no tiene ni idea de bailar’. Que no, que no, que nosotros también tenemos nuestro swing, nuestro pasitos”, contó.