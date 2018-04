Jennifer Lopez está pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Su relación con el ex beisbolista Alex Rodríguez está más sólida que nunca y es una de las más populares en las redes sociales como Instagram.



La 'Diva del Bronx' ha encontrado estabilidad y complicidad al lado de Rodríguez, quien ha calificado como "un golpe de suerte" el haber conocido a la cantante y empresaria.



Su romance hace suspirar a más de un usuario, pero ellos todavía no tienen planes de matrimonio. Mientras tanto no dudan en demostrarse su amor a través de Instagram u otra red social.



Un claro ejemplo es el video compartido por el programa Al Rojo Vivo en Instagram, donde vemos que Jennifer Lopez se anima a mover las caderas durante un vuelo. A su lado, Alex Rodríguez luce anonadado.



El video fue bien recibido por los usuarios, quienes dijeron "adorar" a la pareja "por su complicidad y espontaneidad". Sin embargo, otros criticaron -una vez más- a Jennifer Lopez por "no comportarse como una mujer de su edad".



Jennifer Lopez ha estado relacionada sentimentalmente con Marc Anthony, Ben Affleck y Sean Combs, entre otros. Pero todo parece indicar que Alex Rodríguez es su media naranja.