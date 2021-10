Durante el mes de septiembre, ‘Bennifer’ llenó de amor dos de las alfombras rojas más importantes del mundo. Primero la actriz Jennifer Lopez y Ben Affleck impactaron en el Festival de Cine de Venecia y días después lo hicieron en la MET Gala; sin embargo, la cantante dejó solo a su pareja en el estreno de su nueva película ‘The Tender Bar’ en Los Ángeles, ¿Cuál fue el motivo? Todo parece indicar que tiene nombre y apellido: George Clooney.

El actor de 49 años estuvo con sus compañeros de elenco como Tye Sheridan, Lily Rabe y Christopher Lloyd, en la premiere del último domingo y llamó la atención no ver a la ‘Diva del Bronx’, pues incluso el director asistió junto a su esposa Amal Alamuddin.

“Es sabido que Jen no se llevó bien con George Clooney cuando hicieron ‘Out of Sight’ juntos. No se soportaban el uno al otro”, reveló un informante al diario británico ‘The Sun’.

La persona agregó que resultaba “gracioso que la nueva película de Ben sea con George y no es coincidencia que Jen no fuera fotografiada en la alfombra roja con él, posando con George y su esposa Amal”.

George Clooney y Ben Affleck posaron sonrientes en la premiere de "The Tender Bar" en Los Ángeles, California. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP)

Si bien Jennifer Lopez no estuvo junto a Ben Affleck en la premier oficial, sí se les vio juntos en una proyección del filme “The Tender Bar” realizada el domingo más temprano.

‘Bennifer’ volvió a unirse en febrero de 2021 luego que el actor le enviara correos electrónicos mientras JLo estaba en plena crisis con Alex Rodríguez. Ellos oficializaron su relación en el cumpleaños 52 de la cantante mientras paseaban en un lujoso yate por el mar Mediterráneo.

Ellos protagonizaron la película ‘Gigli’ en el 2002 donde se enamoraron. En noviembre se comprometieron pero aplazaron su boda en septiembre del 2003, año en el que debutaron juntos en una alfombra roja; sin embargo, el fin de su relación sorprendió a todos en enero del 2004. Luego JLo se casó con Marc Anthony en junio de 2004 y en 2005, el ganador del Oscar lo hizo con Jennifer Garner.