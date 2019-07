Jennifer Lopez: el presentador de “American Idol” fue impedido de ingresar a la fiesta de la diva del Bronx

Jennifer Lopez celebró sus 50 años con una fiesta a lo grande en Miami. En las redes sociales circulan fotos y videos de la celebración a la que asistieron 250 personas entre artistas, productores, deportistas y otras celebridades.

Dentro de este grupo se encuentra Ryan Seacrest, el popular presentador de American Idol, quien pese a su cercanía con JLo (integró el jurado del programa), pasó un momento incómodo al momento de ingresar al recinto. ¿El motivo?

Según contó Seacrest "Live With Kelly and Ryan", al llegar a la puerta le dijeron que no estaba en la lista. ¡Así como lo lees! Y es que pese a que fue reconocido por los integrantes de seguridad, le negaron el ingreso por no estar dentro de los invitados.

"Me presenté en la puerta muy orgulloso, sonriendo, pensando que como era un poco más tarde de las siete, que es cuando empezaba todo, ya llegaba tarde y que ella se alegraría mucho de verme porque había viajado expresamente desde Nueva York para la ocasión. Llegué al primer sitio de la fila y el hombre que controlaba el acceso me dijo: 'No estás en la lista' ¡Lo digo totalmente en serio!”, contó el presentador de American Idol.

“Intenté razonar con él diciéndole que claramente se trataba de un error, que Jennifer me conocía y hasta hice que me mostrara la lista: había un Ryan T y un Ryan Z, pero ni rastro de Ryan Seacrest", agregó entre risas.

Ante esta situación, a Seacrest solo le quedó esperar unos minutos, mientras realizaba unas coordinaciones con el equipo de producción de Jennifer Lopez, quienes dieron la orden para que pueda ingresar.

Al conocer lo sucedido, Jennifer Lopez y su prometido Alex Rodríguez tuvieron el detalle de invitarlo a formar parte de su mesa como un detalle por el mal momento que pasó.