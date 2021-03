La cantante Jennifer Lopez usó sus redes sociales para compartir un emotivo recuerdo de la cinta ‘Selena’, al conmemorarse 24 años de su estreno. En días en que la atención se concentra en su relación con el exjugador de béisbol Alex Rodríguez, la popular ‘Diva del Bronx’ reflexionó de manera especial sobre la oportunidad que tuvo de interpretar a la legendaria y fallecida Selena Quintanilla , la ‘reina del tex-mex’.

En su publicación en Instagram, JLo compartió cómo se preparó para caracterizarla y la historia de cómo Edward James Olmos, quien interpretó al padre de Selena, aplaudió lo bien que estaba desarrollando su papel.

“No puedo creer que hayan pasado 24 años desde el lanzamiento de Selena. ¡¡Estoy tan orgullosa de esta película!! “Estoy muy orgullosa de ser una pequeña parte del increíble legado de Selena”, empezó diciendo junto a un video con las mejores escenas de la película.

En otra parte de su texto, Jennifer Lopez recordó que “la estudié incansablemente, cada uno de sus pasos, los movimientos de sus dedos, sus labios… su risa contagiosa… sus expresiones. Una vez que llegó el momento de ser ella en la película y estábamos filmando la gran escena del Astrodome de Houston, hice la primera toma y después Edward James Olmos, quien interpretó al padre de Selena, un actor increíble y poderoso se acercó a mí y me dijo: ‘tú hiciste su tarea, ahora déjelo ir… déjelo ir todo…. Así que lo hice… solo hice lo mío… ¡¡el resto es lo que ves en la película!!”, escribió.

Este momento de la grabación de la película fue especial, pues representaba el evento que se quedó grabado en la mente de los admiradores de Selena: fue su último concierto en vivo en el Astrodome de Houston, Texas. Fue el domingo 26 de febrero de 1995 ante más de 67.000 admiradores.

La publicación en Instagram de la aún pareja de Alex Rodríguez incluye escenas donde aparece grabando algunas de las canciones más emblemáticas de Selena Quintanilla que no faltaron en la película, como “I Could Fall In Love” y “Bidi Bidi Bom Bom”.

La cita ‘Selena’ se estrenó el 21 de marzo de 1997 bajo la dirección de Grégory Nava y marcó la carrera como actriz de Jennifer Lopez, pues fue su primer papel principal en la pantalla grande. JLo fue nominada por su papel en los Globos de Oro.

Selena Quintanilla, ‘reina del tex-mex’, fue asesinada por Yolanda Saldívar el 31 de marzo de 1995 y es reconocida por éxitos como “Bidi Bidi Bom Bom”, “Como La Flor”, “No Me Queda Más” y canciones póstumos en inglés como “Dreaming of You” y “I could Fall in Love”.