El fin de semana pasado, Jennifer Lopez se presentó en una tienda cosméticos, en una conocida plaza comercial de Miami, Florida, para promocionar sus productos de belleza.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, vemos que la intérprete de “On the Floor” y “Pa Ti” sorprendiendo a los compradores firmándoles autógrafos en las cajas de su línea de productos de belleza.

J.Lo lleva puesto una mascarilla azul, una sudadera gris con la palabra “Love” y un pantalón jean azul, la cantante firmó unas cajas ante la mirada de sus fans, quienes grababan a la artista estadunidense.

“¡Acabo de pasar por la tienda @Sephora en el @brickellcitycentre y firmé un par de cajas de @JLoBeauty! Por orden de llegada... y asegúrese de comprar #JLOBEAUTY en las tiendas de @Sephora, @sephoracanada y en línea porque se está vendiendo rápido”, fue la leyenda que escribió junto al clip.

“¡Además, nunca se sabe dónde apareceré a continuación!”, añadió la cantante, de 51 años, dejando abierta la posibilidad de seguir promocionando personalmente su marca de productos de belleza.

Asimismo, la diva del Bronx respondió a los internautas que aseguraron que la ausencia de arrugas en su rostro se debe a los “retoques” a los que se habría sometido en secreto.

“¡Es que mi cara es así! Por enésima vez… nunca me he puesto bótox, ni infiltraciones, ni me he operado. Sólo quiero dejarlo claro”, se le escucha decir en un video que difundió en su cuenta de Instagram, donde aparece con la cara lavada para mostrar el antes y el después tras usar una de sus mascarillas.

