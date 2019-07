Jennifer Lopez sorprende con espectacular coreografía en show de su gira "It's My Party" | VIDEO

Jennifer Lopez acaba de sorprender con un espectacular baile a todos los asistentes al United Center, ubicado en Chicago (Estados Unidos), donde la noche del último sábado ofreció uno de los show de su gira "It's My Party".

La artista, que está a punto de cumplir 50 años el próximo 24 de julio, derrocha sensualidad, agilidad y mucha destreza en cada una de las coreografías que realiza y así lo demostró en la presentación que realizó el fin de semana.

Y es que Jennifer Lopez dejó a todos sus fanáticos con la boca abierta cuando realizó una complicada rutina mientras interpretaba la versión en salsa de su popular canción "El anillo" junto a su elenco de bailarines.

Los giros, las cargadas, los desplazamientos y todo el conjunto de movimientos de la cantante hicieron delirar al público que la ovacionaba con gritos y aplausos, mientras ella hacía gala de todo su ritmo y sabor latino.

Jennifer Lopez se encuentra recorriendo diversas ciudades de Estados Unidos y cautivando a todos sus fanáticos con las presentaciones que realiza como parte de su tour "It's My Party: The Live Celebration".

Hace algunos días, en la ciudad de San Antonio, rindió un emotivo homenaje a Selena Quintanilla e interpretó el tema “Si una vez”, con el que conquistó el corazón de los asistentes a su show, quienes corearon a viva voz el popular éxito de la fallecida cantante.