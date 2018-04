Jennifer Lopez y la sugerente letra de su nueva canción 'El anillo', ¿dedicada a Alex Rodríguez? [VIDEO]

Jennifer Lopez estrenó su nueva canción 'El anillo' por todo lo alto. La 'Diva del Bronx' se convirtió en una diosa hindú para presentar el tema en los Billboard 2018 y, como era de esperarse, cautivó al público.



Pero eso no es todo. Este viernes también se reveló el videoclip de 'El anillo', protagonizado por Jennifer Lopez y el actor español Miguel Ángel Silvestre.



En el videoclip, que ya está dando que hablar entre sus seguidores, Jennifer Lopez es una reina que está a la espera de que su pareja le proponga matrimonio. "Ya lo tengo todo, pero ¿el anillo pa' cuándo?", dice la letra de la canción.



De hecho, la letra de la canción es lo que más ha llamado la atención de sus fans, pues todo indica que la canción está dedicada a su novio Alex Rodríguez ya que habla de “jonrones” y “bates”:



Me tratas como una princesa y me das lo que pido

tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito.

Cuando estamos solos te juro no me falta nada.

Te pongo un trece de diez cuando estamo’ en la cama.

"¿Y el anillo pa' cuándo?", pregunta Jennifer Lopez. ¿Será que JLo ya está lista para casarse de nuevo y Alex Rodríguez se está demorando en proponerle matrimonio? Los seguidores de Lopez también han destacado las frases sugerentes de la canción:



Nunca había sentido algo tan grande

y me vuelve loca tu lado salvaje

tú me has dado tanto

que he estado pensando

ya lo tengo todo

pero, ¿y el anillo pa' cuándo?