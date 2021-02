Sorprendió a todos. La cantante Jennifer Lopez confesó en la revista ‘Allure’ que acudió a terapia de pareja junto a su novio Alex Rodríguez mientras afrontaban la pandemia del coronavirus, la misma que los obligó a postergar su tan esperada boda.

Luciendo un increíble corte pixie a cargo de su estilista favorito Chris Appleton, quien lleva varios años acompañándola en cada evento importante que tiene y donde impacta con su melena frondosa, esta vez se mostró totalmente renovada y revolucionando el mundo de las celebridades con su estilo. Si bien la publicación saldrá a la venta en marzo de 2021, el adelanto de su entrevista ya está acaparando los titulares del mundo entero.

La cantante Jennifer Lopez luce un radical cambio de look a cargo del estilista de las celebridades Chris Appleton. (Foto: @chrisappleton1 / Instagram)

Tiempo en familia y terapia

Con un tono de cabello color miel con reflejos, flequillo y efecto mojado, la actriz Jennifer Lopez de 51 años no solo habló de su vida profesional para celebrar los 30 años de la revista ‘Allure’, sino que se refirió a cómo sobrellevó la pandemia y el confinamiento por el coronavirus, que hizo que retrasara su boda con Alex Rodríguez.

“Quiero decir, la primera parte fue como ‘vaya, esto es diferente’… Creo que todos estábamos llenos de ansiedad. Estábamos en la dimensión desconocida”, dijo sobre el estar en casa con su novio, sus gemelos y las dos hijas de él. “Empecé a intentar hacer cosas juntos. Jugábamos béisbol al aire libre o pintábamos juntos. Nunca llegamos a hacer cosas así antes. Estaba tratando de aprovechar el tiempo”, agregó la estrella pop.

En otro momento de la conversación, Jennifer Lopez aseguró que junto a su novio “nos pusimos manos a la obra” y acudieron a terapia, algo que “creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”.

“Pero Alex, de todas las personas, dijo: ‘Me encanta. Me encanta estar en casa. Me encanta hacer mis Zooms. Me encanta saber que los niños están ahí y tú estás ahí todo el tiempo’. Realmente ha sido realmente bueno (...) En cualquier caso, yo no me privé de nada, y si un día se me antojaba sentarme en el sofá a comer papas fritas para calmar los nervios, lo hacía. La idea es no acostumbrarte demasiado a esas cosas”, aseguró.

Alex Rodriguez y Jennifer Lopez llevan una sólida relación, pese a que un rumor de supuesta infidelidad quiso opacar su felicidad. (Foto: Instagram / @arod).

Boda postergada

En 2019, el mundo quedó impactado con las románticas fotografías de la pedida de mano por parte de Alex Rodríguez en una paradisíaca playa; sin embargo, el coronavirus hizo que la pareja tuviera que postergar la boda y cómo querían tener su ceremonia “en el extranjero”.

“Fue un gran problema (...) Habíamos estado planeando durante meses y meses y meses, y fue en el extranjero ... Quizás ese no era el momento adecuado. Empiezas a pensar en todas estas cosas, en cómo todo tiene su tipo de momento perfecto y divino”, aseguró JLo en la reciente entrevista.

En 18 de enero, el exjugador de los Yankees de Nueva York en entrevista con el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, fue consultado por si este 2021 se casaría con su prometida Jennifer Lopez.

“Sabes, lo intentamos dos veces en 2020. Nos mordió dos veces el COVID-19. Ya sabes, dicen que la tercera es la vencida, así que esperemos que sea lo que queremos escuchar”, indicó Alex Rodríguez sin confirmar aún si tienen una nueva fecha para el matrimonio.