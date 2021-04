Desde el jueves 15 de abril se hizo oficial que Jennifer Lopez y Alex Rodríguez no iban a continuar con su relación y planes de matrimonio. Desde su rompimiento, la cantante y el exjugador de béisbol por los New York Yankees no se habían mostrado activos en las redes sociales, pero con el pasar de los días decidieron compartir lo que vienen haciendo, cada uno por separado, tras su mediática ruptura. Su cuentas oficiales en Instagram han permitido tener un vistazo de cómo afrontan este momento ambas celebridades.

La ‘Diva del bronx’ compartió un momento de relajo durante un descanso en las grabaciones de la película ‘Shotgun Wedding’, en República Dominicana, donde se le vio muy sonriente y disfrutando de una taza de café.

Jennifer Lopez se mostró en una serie de imágenes sentada al pie de una escalinata, con su nuevo tono de cabello rubio castaño, una blusa arremangada y jeans blanco con aberturas en las rodillas.

Lo que más llamó la atención para sus seguidores de Instagram fue la sonrisa de oreja a oreja que ilumina todo su rostro y realza aún más su belleza.

Jennifer Lopez se mostró sonriente tras ruptura sentimental de Alex Rodriguez. (Foto: @jlo / Instagram)

Tras la separación con Alex Rodríguez, la actriz se ha volcado a su trabajo, nuevos proyectos y a preparar su participación en el concierto virtual ‘Vax Live: The concert to reunite the world’, donde compartirá escenario con J Balvin, Selena Gomez, Foo Fighters, Eddie Vader, H.E. R, entre otros. Esto será el próximo 8 de mayo.

Un ‘me gusta’ muy particular

Además del café, relajo y gran sonrisa, Jennifer Lopez también llamó la atención esta semana al darle ‘Me gusta’ a la publicación del escritor ‘r.h. Sin’ en Instagram. El texto fue interpretado por muchos como una luz de lo que habría pasado en su situación sentimental: “No le hagas pensar que te preocupas cuando nunca te ha importado un car...”.

Esa es la potente frase compartida el 15 de abril y que, además, tiene un pie de foto no menos significativo: “No dejes que te manipulen. ¿Cuántas veces te ha dicho ‘te amo’ alguien que ha seguido tratándote como una mie...?”.

r.h. Sin es un autor de Nueva York al que Jennifer Lopez sigue y da 'me gusta'. (Foto: Instagram)

¿Y A-rod?

Mientras Jennifer Lopez está en República Dominicana, su expareja Alex Rodríguez hace lo propio con sus negocios y compromisos laborales en Miami.

Tras haber sido acusado de serle infiel con Madison LeCroy, una joven actriz del reality “Southern Charm”, el expelotero se ha mostrado en Instagram desde el campo de juego y posando con un guante de cuero. A él tampoco se le borró la gran sonrisa para posar ante la cámara.

Alex Rodríguez es un ícono de los Yankees de Nueva York y volvió al campo tras la ruptura. (Foto: @arod / Instagram)

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez iniciaron su romance en febrero de 2017. Dos años y un mes después se comprometieron en matrimonio y tras cuatro años juntos decidieron “que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”.